Ученые заявили о резком сокращении производства пива
16 октября 2018, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Великобритании, Китая, Мексики и США заявили о резком сокращении производства пива из-за глобального потепления.
«Пиво выступает как социальный инструмент, который влияет на стабильность общества. Этот напиток - часть культуры отдыха в множестве стран, поэтому снижение потребления пива негативно отразится на нашей жизни», - рассказал Дабо Гуан, профессор университета Новой Англии. Об этом сообщает ОТР.
Также, как пишет Ридус, по данным межправительственной группы экспертов, значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году.
Специалисты с помощью экономических моделей рассчитали, как экстремальные погодные устройства повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет, как передает информационно - аналитический портал mir24.tv.
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