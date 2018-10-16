Ученые заявили о резком сокращении производства пива

Ученые Великобритании, Китая, Мексики и США заявили о резком сокращении производства пива из-за глобального потепления.

«Пиво выступает как социальный инструмент, который влияет на стабильность общества. Этот напиток - часть культуры отдыха в множестве стран, поэтому снижение потребления пива негативно отразится на нашей жизни», - рассказал Дабо Гуан, профессор университета Новой Англии. Об этом сообщает ОТР.

Также, как пишет Ридус, по данным межправительственной группы экспертов, значительные изменения климата могут произойти уже к 2040 году.

Специалисты с помощью экономических моделей рассчитали, как экстремальные погодные устройства повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет, как передает информационно - аналитический портал mir24.tv.