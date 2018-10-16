Ученые рассказали, как кровеносные мини-роботы помогут в диагностике заболеваний

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании опубликовали исследование, где рассказали о создании мини-роботов, которые помещаются в кровеносную систему.

Таким образом, можно будет доставлять нужные вещества в конкретные участки организма, пишет Ридус.

"Мы взяли за основу похожие устройства, однако на одном конце расположили головку из ферромагнитного материала. Это помогло лучше управлять роботом: кристаллическая решетка вещества имеет тетрагональную форму, что сделало его более подвижным", - объяснили ученые.