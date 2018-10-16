Мединский назвал Маяковского первым рэпером в мире
16 октября 2018, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ему не нравится увлеченность молодежи рэпом, однако, похоже, что рэп вскоре будут во всем мире считать русским искусством.
Ведь хотя рэп зародился в Америке, свое развитие он получил в России. Об этом Мединский заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Министр рассказал, что его сын очень интересуется этим направлением, Мединский обратил его внимание на русских поэтов. Он сказал школьнику, что Владимир Маяковский - первый российский рэпер. Сын был так этим впечатлен, что теперь все его одноклассники читают классика.
Самого Мединского рэп нервировал и бесил, но после того как он вник в некоторые произведения и пообщался о них с сыном, он изменил свое мнение.
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