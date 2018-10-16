Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Он назвал Украину "территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата". Синод РПЦ пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем

По его мнению, решение Константинополя об отмене передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата означает, что с этого времени все священнослужители УПЦ автоматически становятся клириками Константинопольской церкви.

Митрополит Александр и ранее высказывал несогласие с официальной позицией УПЦ Московского патриархата. Так, весной он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

В УПЦ отметили, что ничего не знают о планах Драбинко, передает РИА Новости.