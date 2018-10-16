Владимир Познер ответил на извечный вопрос, почему в России столько бедных?

Журналист Владимир Познер назвал главную причину бедности россиян. На своей странице в Instagram он вспомнил известный анекдот.

«Вы, конечно, помните быль о том, как в Петрограде в октябре семнадцатого года богатая барыня, услышав на улице крики и даже выстрелы, послала свою горничную узнать, что там происходит. Через полчаса горничная вернулась вся взбудораженная, и барыня спрашивает у нее: «Ну что там, Дуня?», а Дуня ей отвечает: «Барыня, там - революция». «И чего же они хотят, Дуня?», а та отвечает: «Барыня, они хотят, чтобы больше не было богатых», на что барыня говорит: «Странно, мой прадед, декабрист, хотел, чтобы больше не было бедных», - написал телеведущий.

По его мнению, в России более 12% населения страны живут за чертой бедности, а это 18 миллионов человек. И все они не могут быть антисоциальными элементами, которые просто не хотят работать, а предпочитают жить на улице и даже нищенствовать. Познер отметил, что похожая ситуация сложилась не только в России — например, в США доля бедных также составляет 12,7%. Однако население Штатов в два с лишним раза больше, добавил он.

«Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает. Я все время вспоминаю Шекспировские слова «Что-то прогнило в королевстве Датском», но, правда, в Дании-то все более-менее хорошо. В этом смысле в других странах не все блестяще», — отметил Познер.