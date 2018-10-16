Андрей Турчак: «Есть темы, над которыми нельзя шутить!»

Российский сенатор Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких условиях не выдавать прокатное удостоверение фильму Алексея Красовского «Праздник».

Фильм режиссера Алексея Красовского «Праздник» повествует о трагических событиях времен блокады Ленинграда. Возмущение секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака вызвал жанр черной комедии, в котором снят фильм.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» - это глумление над историей нашего народа. Я обращаюсь к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», - заявил Андрей Турчак.

Сенатор также высказал убежденность, что есть темы, над которыми нельзя шутить, и подобное «творчество» должно вызывать общественное осуждение: «Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, а кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным оценкам, от четырехсот тысяч до полутора миллионов человек».