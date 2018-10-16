В Солнечногорске вор украл шесть велосипедов

Подмосковные полицейские задержали в Солнечногорске серийного похитителя велосипедов. Он успел украсть шесть велосипедов, пока его не поймали.

«Местные жители неоднократно обращались с сообщениями о кражах велосипедов из подъездов. Было похищено шесть велосипедов. Общая сумма материального ущерба составила более 80 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.