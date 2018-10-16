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Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов
16 октября 2018, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший владелец «Спорт-Экспресс» покончил жизнь самоубийством. Тело 67-летний Ивана Рубина было обнаружено перед 17-этажным домом на Осеннем бульваре.
В начале 90-х совладельцем газеты «Спорт-Экспресс» являлся бизнесмен Иван Рубин. А 2012 году предприниматель покинул свой пост. Как сообщает Telegram-канал 112, по этому делу ведется следствие, но основная версия причины смерти – суицид, поскольку в квартире покойного была найдена записка, в которой мужчина сообщал об угрозах из-за долгов.
«В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг», — сообщалось в записке. Иван Рубин предсмертном послании обвинил своего кредитора Владимира Тюренкова в угрозах. Но из полного текста становится понятно, что у Рубина были и другие обидчики.
Кстати, сам Тюренков пояснил, что предприниматель брал у него деньги на строительство дома, и никаких угроз с его стороны якобы не было. В день смерти они с Иваном договорились встретиться в гостинице «Балчуг», чтобы обсудить возникшие проблемы. Но Рубин на встречу так и не пришёл, и только сейчас Тюренков узнал – почему.
Кроме того, источники, которые знакомы с ситуацией, подтвердили агентству городских новостей «Москва» информацию о том, что у Ивана Рубина были проблемы с деньгами, а его долг составлял более 50 миллионов рублей.
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