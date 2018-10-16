РПЦ: проблем с доставкой Благодатного огня в Москву быть не должно

Проблем с доставкой Благодатного огня в Россию из Иерусалима быть не должно, сообщили представители РПЦ. Верующие обеспокоились этим вопросом после того, как Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви и стало известно, что верующие РПЦ не смогут молиться и причащаться на Афоне.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, комментируя разрыв отношений с Константинопольским патриархатом, уточнил, что "принесение святынь совершается по совместной договоренности двух церквей или их отдельных епархий", - сообщает РБК. "Сомневаюсь, что в ближайшее время можно будет говорить о таких договоренностях в отношении Константинопольской церкви, — отметил священник.

Представитель РПЦ подчеркнул, что со святынями, которые хранят другие церкви, проблем возникнуть не должно. По его словам, никак не скажется на разрыве с Константинопольским патриархатом прибытие в Россию Благодатного огня, передает ТАСС. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от патриарха Иерусалимского.