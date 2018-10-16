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Синоптики предупреждают о сильном тумане в Москве
16 октября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики сегодня днем выпустили предупреждение для жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации метеорологов, в ночь на среду, 17 октября, на столицу опустится очень плотный туман.
В связи с туманом синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера вторника до утра среды, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ведомстве подчеркнули, что погода в течение вышеуказанного периода будет являться потенциально опасной.
Водителям рекомендуют не выезжать ночью на дороги. Если это невозможно, то автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.
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