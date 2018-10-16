Скоропостижно умер глава Карельского ПФ, предлагавший работать до 80 лет

Скоропостижно скончался глава Карельского пенсионного фонда России Николай Левин, призывавший всех жить не менее, чем до 80 лет и работать до этого возраста. Николаю Левину было 59 лет. Чиновник скончался в одном из московских аэропортов, направляясь в командировку в Москву.

О кончине главы Карельского пенсионного фонда России Николая Левина сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте". Он написал, что Левин умер 12 октября в московском аэропорту, находясь в командировке.

Чуть более месяца назад, 5 сентября, Николай Левин заявлял о задаче в настоящее время "не только принять поправки в пенсионное законодательство: нужно реализовать задачу 80+, чтобы достичь необходимой средней продолжительности жизни". "А это вопросы демографии, создания условия для занятий физкультурой, спортом, ведь самое главное – это здоровье" — пояснял Левин.

Чиновник поддерживал повышенение пенсионного возраста, утверждая, что после выхода на пенсию продолжительность жизни у женщин составляет 30,5 лет, у мужчин – 18,9 лет.

Изменения в пенсионном законодательстве начнут действовать с 1 января 2019 года.