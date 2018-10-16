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Какие тесты предстоит сдать "Лидерам России"?

16 октября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Какие тесты предстоит сдать "Лидерам России"?

24 октября заканчивается прием заявок на общероссийский конкурс лучших управленцев "Лидеры России". Губернатор Челябинской области Борис Дубровский настоятельно рекомендует всем представителям управляющего аппарата региона попробовать свои силы в состязании. Это даст прекрасную возможность получить дополнительное образование и обеспечит отличный социальный лифт. Но какие же тесты будет необходимо сдать конкурсантам?

Первым станет тестирование на эрудицию — c 10 ноября по 24 ноября;
Вторым проведут числовой и вербальный тесты — предварительно с 24 ноября по 8 декабря;
Ну а третьи и одним из самых важных будет тестирование на управленческий потенциал — предварительно с 8 декабря по 27 декабря.

Председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко добавил, что все участники, которые по результатам тестов пройдут на очный этап, будут еще раз проходить тестирование под бдительным личным оком контролеров. Это будет короткое, но столь же сложное тестирование, чтобы отсеять тех, кто попробовал смухлевать на заочных тестах.

Подробности ищите на сайте лидерыроссии.рф

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