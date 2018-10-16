Во вторник, 16 октября, в СМИ появилась информация о том, что ушел из жизни основоположник современного цифрового телевидения Марк Кривошеев. Согласно последней информации, специалисту было 96 лет.

Известно, что Марк Кривошеев является разработчиком международных стандартов вещания высокой четкости. Более того, как сообщает телеканал НТВ, именно он отвечал за трансляцию по телевидению Олимпиады, которая состоялась в Москве в 1980 году.

Год назад ученый был удостоен премии российского правительства за большие достижения в сфере развития средств массовой информации.