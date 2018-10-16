В Череповце умер 32-летний принц Нигерии, вдовой стала 50-летняя женщина

В Череповце (Вологодская область) скоропостижно скончался 32-летний Габриэль Сегун Аджайи - уроженец Нигерии. 50-летняя вдова нигерийского принца, жительница Череповца Наталья рассказала, что ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" в ночь с 12 на 13 октября.

Без папы остались полуторагодовалые дети-близнецы. Вдова сообщила, что у мужа случился инфаркт.

По словам очевидцев, в ночном клубе нигериец отдыхал с друзьями. Компания курила кальян, пила чай.

Принц решил потанцевать, вышел на танцпол, схватился за сердце и упал. Приехавшая бригада "скорой" не смогла спасти жизнь мужчины. Похоронен африканский принц будет похоронен на череповецком кладбище. Посольство Нигерии в Москве проверяет информацию о смерти принца, сообщает РИА Новости.

Согласно информации СКР, по предварительным данным, по оценкам специалистов причиной смерти уроженца Нигерии явился инфаркт, но доподлинные причины смерти могут быть установлены только судебно-медицинской экспертизой, которая в настоящее время проводится.

Жительница Череповца Наталья Веденина и ее супруг познакомились в интернете шесть лет назад, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы.

В Череповце Габриэль не смог устроиться на работу по своей специальности в IT и работал трактористом. Познакомившись с иностранцем, Наталья не знала, что он сын короля. Переезжать в Лагос женщина не захотела.