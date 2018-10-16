ГД призывает штрафовать организаторов за участие несовершеннолетних в митингах
16 октября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума призывает штрафовать организаторов митингов за участие в мероприятиях несовершеннолетних. Соответствующую поправку предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).
Согласно последней информации, речь идет о несогласованных митингах. Таким образом ГД планирует уменьшить количество детей, которые принимают участие в различных шествиях, а также максимально оградить их от агитаторов, передает ФБА "Экономика сегодня" слова депутата Евгения Ревенко.
Уточняется, что вовлечение несовершеннолетних в митинги в случае принятия поправки будет считаться призывом к участию. Организаторам придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, "пойманных на агитации", то их заставят выплатить от 250 до 500 тысяч рублей.
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