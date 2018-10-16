ГД призывает штрафовать организаторов за участие несовершеннолетних в митингах

Госдума призывает штрафовать организаторов митингов за участие в мероприятиях несовершеннолетних. Соответствующую поправку предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП).

Согласно последней информации, речь идет о несогласованных митингах. Таким образом ГД планирует уменьшить количество детей, которые принимают участие в различных шествиях, а также максимально оградить их от агитаторов, передает ФБА "Экономика сегодня" слова депутата Евгения Ревенко.

Уточняется, что вовлечение несовершеннолетних в митинги в случае принятия поправки будет считаться призывом к участию. Организаторам придется заплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, "пойманных на агитации", то их заставят выплатить от 250 до 500 тысяч рублей.