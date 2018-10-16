Боярский сравнил футболистов Кокорина и Мамаева с мушкетерами Дюма

Знаменитый российский актер и певец Михаил Боярский сравнил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попавших в центр громкого скандала после двух драк в центре Москвы, с мушкетерами.

По словам артиста, случившееся можно назвать "бытовухой". Боярский также заметил, что если бы вся страна жила под камерами, то люди "не вылезали бы из тюрем".

В интервью изданию "Советский спорт" актер напомнил, что герои романа Александра Дюма "Три мушкетера" творили еще не такое, например, отрубили женщине голову. Михаил Сергеевич заметил, что по нынешним меркам так ведут себя уголовники-рецидивисты, богохульники и алкоголики. "Это вам не табуретом по голове", – заключил Боярский. Он, однако считает, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание за свои поступки.