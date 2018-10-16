В канской детской колонии перевоспитывали с помощью канцелярских кнопок

Известный тележурналист Андрей Караулов намерен отправить в Генеральную прокуратуру РФ имеющиеся у него материалы о садистских издевательствах над воспитанниками детской колонии в городе Канске Красноярского края.



По словам журналиста, уже доказано, что воспитатели детской колонии с помощью канцелярских кнопок перевоспитывали малолетних уголовников. Кому-то всаживали кнопки под кожу, а болтливым - в язык.



После передачи материалов в Генпрокуратуру Андрей Караулов обещает сообщить подробности на своей странице в Facebook.



