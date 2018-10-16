Верующим РПЦ закрыт путь на Афон

Верующим Русской православной церкви закрыт путь в монастыри на Афон в Греции после того, как Священный Синод РПЦ принял решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его антиканоничных действий в отношении автокефалии Украинской церкви. Добкин: Украина переживает «церковный сепаратизм» из-за Порошенко

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков объяснил, что что разрыв отношений между Московским и Константинопольским патриархатом, о котором Синод РПЦ заявил 15 октября, для "верующих нашей Церкви означает, что ... "они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах", - сообщает ТАСС.

"Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями", - отметил священник. Волков подчеркнул, что нельзя считать случившееся новым Великим расколом. "Но трагичность происходящего очевидна для всех", - отметил он.

Представитель патриарха Московского Кирилла сожалеет, что "Константинопольский патриархат совершил те шаги, которые вынудили Русскую православную церковь сегодня прекратить евхаристическое общение с Константинополем". "Продолжение общения невозможно отныне и впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений", - сказал он.

Афон или Святая гора - самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, которое находится в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. Сегодня это одно из главных святых мест для православных, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Афон по специальному разрешению допускаются только мужчины любого вероисповедания. Православные клирики должны также получать предварительное разрешение от Константинопольской патриархии.