Челиндбанк отмечает 28-летие

16 октября отмечает день рождения старейший банк Южного Урала – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Созданный в 1990 году на базе Челябинского областного управления Промстройбанка СССР, прошедший весь путь становления отечественного банковского сектора, сегодня Челиндбанк вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Южного Урала.

На протяжении всех 28 лет Челиндбанк своей стабильной работой, безусловным выполнением обязательств перед клиентами подтверждает право называться одним из самых надежных российских банков. В рейтинге «100 самых надежных российских банков», опубликованном журналом Forbes в марте 2018г., ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 21 место среди российских банков и 1 место среди банков Уральского Федерального округа.

По ключевым показателям деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» уверенно входит в десятку ведущих кредитно-финансовых учреждений УрФО. По состоянию на 1 октября 2018 года активы Банка составили 53,3 млрд. рублей, собственный капитал − 8,5 млрд. рублей, объем кредитного портфеля составил 28 млрд. рублей.

Подразделения Челиндбанка работают в 26 городах Челябинской области и г.Екатеринбурге. Банк обслуживает почти 30 тыс. счетов юридических лиц и более 800 тыс. счетов физических лиц. Свыше 26 млрд. рублей размещено гражданами на счетах срочных вкладов. 2,2 тыс. предприятий сотрудничают с Челиндбанком по зарплатным проектам.

Финансовая устойчивость Челиндбанка регулярно подтверждается авторитетными банковскими рейтингами. Банк имеет долгосрочный рейтинг в иностранной валюте “ВB-”, прогноз «Стабильный» от международного агентства Fitch Ratings и национальный рейтинг кредитоспособности «ruАА-» («Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности»), прогноз «Стабильный» - от рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Прочная репутация и доверие клиентов – это основы, на которых стоит наш банк, - отмечает генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» М.И.Братишкин. – Благодарю коллектив банка за профессионализм и неравнодушное отношение к работе, а клиентов и акционеров – за поддержку и плодотворное сотрудничество».