Путин наградил медалью и орденом избитых футболистами чиновников Пака и Гайсина

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Президентский указ от 11 октября о награждении Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина орденом Александра Невского размещена на портале правовой информации.

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Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей». Помимо них за вклад в реализацию данного проекта были награждены еще более 20 человек. Имеется ввиду разработка автомобилей под брендом Aurus, также известных под названием «Кортеж».

Президентский лимузин Aurus впервые был показан в мае 2018 года. Именно на этом автомобиле Владимир Путин передвигался во время церемонии инаугурации. В 2019 году автомобиль поступит в свободную продажу.

Пак и Гайсин пострадали 8 октября в одной из кофеен в центре Москвы. По возбужденному уголовному делу проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик инцидента. Запечатлено, как молодой мужчина, похожий на Кокорина, бьет по голове стулом посетителя кафе. Избитые Пак и Гайсин были госпитализированы.

Ранее футболисты избили водителя телеведущей. Кокорин и Мамаев задержаны. Их арестовали и поместили в СИЗО. Футболисты свою вину признали и раскаялись.