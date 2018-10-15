В ГД ужесточат наказание за онлайн-продажу фальшивых лекарств

Группа депутатов от различных фракций во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов об усилении ответственности за распространение фальсифицированных лекарств через интернет.

«Производство фальсифицированных лекарств – это организованная преступная деятельность. Она причиняет вред не только экономике, но и создает серьезную угрозу безопасности жизни и здоровья людей», - заявила заместитель председателя нижней палаты российского парламента Ирина Яровая.

Вице-спикер напомнила, что в фармацевтической отрасли существует два вида фальсификатов. Первый – это «пустышка», не имеющая в составе активных действующих лечебных компонентов. Второй вид фармацевтического фальсификата вместо лечебных компонентов содержит в составе вредные вещества.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает административное наказание за продажу фальсифицированных лекарств в интернете для граждан в размере 75 – 200 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – 150 – 800 тысяч рублей. Юридическим лицам такая торговля обойдется в 2 – 5 миллионов рублей. А в случае гибели из-за фальшивых лекарств двух и более человек наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы, уточнила вице-спикер.