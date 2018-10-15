Обнаружен новый вирус, очень опасный для гаджетов на Android

Эксперты по защите данных обнаружили новый троян, угрожающий устройствам, работающим на операционной системе Android. Он способен красть персональные и банковские данные владельца устройства.

Программисты, обнаружившие вирус, назвали его GPlayed. Это гибкий троян, имеющий модульную архитектуру и множество встроенных возможностей. Заразив устройство, он маскируется под Google Play Market, используя очень похожую иконку с надписью Google Play Marketplace, так что неопытный или невнимательный пользователь может и не различить их.

Оказавшись на устройстве, троян запрашивает у пользователя массу разрешений на управление гаджетом. После развертывания вирус проявляет чудеса адаптации – он позволяет управлять устройством удаленно, практически полностью захватывая контроль над ним. В том числе троян пересылает своему оператору все запрашиваемые данные, начиная с модели и IMEI устройства вплоть до персональных и банковских данных его владельца.

Эксперты «разобрали» вирус и пришли к выводу, что в настоящий момент GPlayed находится в завершающей стадии тестирования. Учитывая продвинутую архитектуру трояна и его огромный вредоносный потенциал, программисты призывают к бдительности всех пользователей устройств на OS Android.