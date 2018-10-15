«Офицер ГРУ» Петров - Мишкин работал официантом в ресторане
15 октября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей в Солсбери во время учебы в Военно-медицинской академии подрабатывал официантом в одном из бистро Санкт-Петербурга, его узнали бывшие коллеги.
Расследователи из Bellingcat и The Insider утверждают, что «офицер ГРУ» Александр Петров – это на самом деле Александр Мишкин. Арт-консультант Николай Евдокимов узнал этого человека в интервью Маргарите Симоньян и рассказал, что в 2000 году работал вместе с ним в одном из заведений петербургского общепита.
«Он был общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным молодым человеком. Давал какие-то рекомендации по здоровью. Он точно учился на врача. По-моему, это была Военно-медицинская академия», - припомнил Николай Евдокимов.
Bellingcat утверждает, что между 2007 и 2010 годами Александр Мишкин переехал в Москву, где и получил «вторую личность» Александра Петрова, пишет «Дождь».
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