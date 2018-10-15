В историческом здании в Серпухове случился пожар

Пожар случился в объекте культурного наследия федерального значения на улице Володарского в Серпухове. Его ликвидировали.

«Загорелся бывший машиностроительный техникум. Здание было построено в начале XX века, это были конторы управления фабрик Н.Н. Коншина. Сейчас дом заброшен. Горело сильно, пожарные оперативно потушили очаг возгорания, но крыша еще тлеет», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает ОТР с ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пятерых малолетних детей спасла из горящей квартиры 15-летняя девочка в Петропавловске-Камчатском.