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В историческом здании в Серпухове случился пожар
15 октября 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар случился в объекте культурного наследия федерального значения на улице Володарского в Серпухове. Его ликвидировали.
«Загорелся бывший машиностроительный техникум. Здание было построено в начале XX века, это были конторы управления фабрик Н.Н. Коншина. Сейчас дом заброшен. Горело сильно, пожарные оперативно потушили очаг возгорания, но крыша еще тлеет», – рассказал очевидец. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как сообщает ОТР с ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пятерых малолетних детей спасла из горящей квартиры 15-летняя девочка в Петропавловске-Камчатском.
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