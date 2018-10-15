В Солнечногорске нашли мертвых супругов, заколотых кухонным ножом

Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в подмосковном Солнечногорске, сообщили в областном ГСУ СКР.

Трупы супругов обнаружили соседи. Как пишет сайт Подмосковье сегодня, известно, что мужчина убил женщину в ссоре.