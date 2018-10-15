В Солнечногорске нашли мертвых супругов, заколотых кухонным ножом
15 октября 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире в подмосковном Солнечногорске, сообщили в областном ГСУ СКР.
Трупы супругов обнаружили соседи. Как пишет сайт Подмосковье сегодня, известно, что мужчина убил женщину в ссоре.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес