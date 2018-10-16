В волгоградской библиотеке презентовали программу долголетия

Правительство решило, что жить теперь мы должны дольше и отодвинуло пенсионный возраст. В областной библиотеке имени Горького собрались те, кто достиг определенного возрастного рубежа, но при этом не готов отказаться от радостей жизни. Участниками встречи стала Волгоградская региональная общественная организация по привлечению граждан к здоровому образу жизни «Измени себя».

В центре «Измени себя» собираются активные волгоградцы, которые хотят жить полноценной жизнью с детских лет до глубокой старости.

- Как утверждает статистика, на сегодня доля россиян в возрасте 60+ составляет 20% от общей численности населения страны, – говорит руководитель организации Ольга Фокина. – Поэтому вопросы оздоровления, сохранения физической активности и бодрости духа, правильного питания и занятий спортом среди этой категории населения приобретают особо важное значение.

Тематическая выставка книг из фондов библиотеки представила наиболее интересные издания, выпущенные в последние годы. А участники центра «Измени себя» поделились, как воплотить теорию в практику.

ВРОО «Измени себя» – практически семейный центр. Здесь Ольга Фокина и ее единомышленник Владимир Воронков рады встреть каждого, вникнуть в его проблемы со здоровьем и помочь их решить.

В центре есть тренажерный зал, занятия в котором проходят под постоянным контролем со стороны специалистов. Душ Шарко, который обеспечивает тонизирующий эффект, снимает мышечное напряжение, избавляет от болей и спазмов в суставах и позвоночнике. Благодаря гидромассажу улучшается работа кровеносной системы, выводятся шлаки, понемногу уходят лишние килограммы, становится менее заметной «апельсиновая корка».

Полезна для здоровья и арома-сауна «Здравница», преимущество которой перед обычной сауной и русской баней заключается в том, что в кедровую бочку погружают только тело.

Массажист Владимир Воронков, в свое время ставивший на ноги травмированных футболистов «Ротора» и других спортивных команд, буквально возвращает своих подопечных к жизни. А для тех, кто хочет дополнить живой массаж механическим, в центре установлен специальный тренажер.

В центре «Измени себя» разработано множество программ – в зависимости от того, какую цель ставит перед собой посетитель: скорректировать фигуру, снизить или набрать вес, просто укрепить здоровье или поддерживать себя в хорошей физической форме.

- К нам приходят и мамы с детьми с проблемами со здоровьем, и молодые люди, и люди среднего возраста, и пенсионеры – как начинающие, так и со стажем, – рассказывает Ольга Фокина. – Большинство – уже столкнувшись с возрастными изменениями. Как же мы радуемся, когда видим, что они с нашей помощью буквально возвращаются к жизни!