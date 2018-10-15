На этой неделе москвичи догуливают последние погожие деньги. Уже к концу недели на смену солнечной теплой погоде придет арктический циклон с ветром, дождями и понижением температуры.

«Стабильная солнечная погода продержится до четверга. Начиная с пятницы солнце спрячется за облака. На следующей неделе будет ветрено, пойдут дожди. Продолжатся дальнейшие колебания температуры в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата», - рассказала сегодня главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Арктический циклон, который к концу недели испортит погоду в столичном регионе, движется со стороны Норвегии. Однако температурные значения пока еще будут немного превышать климатическую норму.

«Превышение температуры над нормой сократиться и будет соответствовать началу октября, но все равно еще будет тепло. Однако такого солнца и слабого ветра уже не будет. Придет более прохладная и влажная погода с северо-западным ветром», - цитирует метеоролога РИА Новости.