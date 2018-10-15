В Щелкове нашли беспризорного малыша

В подъезде дома № 7 на улице Комарова в Щелкове местные жители заметили малыша, который был совсем один.

Родителей до сих пор не нашли, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.

«Мы с соседкой обнаружили мальчика, на вид около двух лет. Позвонили в полицию, сотрудники обходили квартиры. Кто он и откуда, неизвестно. Ребенок не произнес ни звука. Мальчик спокойный, тихий, за ручку держался, пока полицию ждали, не вырывался»,– рассказала горожанка.