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В Щелкове нашли беспризорного малыша

15 октября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Щелкове нашли беспризорного малыша
pixabay.com

В подъезде дома № 7 на улице Комарова в Щелкове местные жители заметили малыша, который был совсем один.

Родителей до сих пор не нашли, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.

«Мы с соседкой обнаружили мальчика, на вид около двух лет. Позвонили в полицию, сотрудники обходили квартиры. Кто он и откуда, неизвестно. Ребенок не произнес ни звука. Мальчик спокойный, тихий, за ручку держался, пока полицию ждали, не вырывался»,– рассказала горожанка.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Правительство РФ засекретило план дедолларизации экономики

Правительство РФ засекретило план дедолларизации экономики

План правительства Российской Федерации о мерах по дедолларизации экономики страны не будет опубликован. Он получил гриф «Для служебного пользования» - то есть фактически засекречен.

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Лукашенко высказался о ситуации с православной церковью

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//В мире

Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой

Президент Болгарии прокомментировал жестокое убийство журналистки Мариновой

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал убийство болгарской журналистки и телеведущей Виктории Мариновой. Обезображенное тело 30-летней женщины было найдено 6 октября в парке города Русе.

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Мать Кокориных об аресте сыновей: катастрофа всей моей жизни

Мать Кокориных об аресте сыновей: катастрофа всей моей жизни

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Российские ученые создали уникальный метод борьбы с раком

Российские ученые и их зарубежные коллеги в рамках совместных исследований смогли создать уникальный метод лечения рака. Согласно последней информации, речь идет об использовании наноструктур.

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Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера

Год назад не стало Дмитрия Марьянова: друзья вспоминают актера

Ровно год назад из жизни ушел известный российский актер Дмитрий Марьянов. В понедельник, 15 октября, друзья, приятели и поклонники вспоминают скоропостижно скончавшегося в 47 лет артиста.

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Бывшего мужа Бузовой могут лишить родительских прав на старшую дочь

Бывшего мужа Бузовой могут лишить родительских прав на старшую дочь

Бывшего мужа певицы и телеведущей Ольги Бузовой могут лишить родительских прав на старшую дочь. Согласно последней информации, футболист Дмитрий Тарасов задолжал 15 млн рублей в качестве алиментов.

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Скончался звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников

Скончался звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников

Сегодня в возрасте 59 лет скончался звукорежиссер российской рок-группы «Крематорий» Сергей Овсянников. У него был диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщил Армен Григорян.

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Счетная палата прогнозирует резкий рост розничных цен на бензин

Счетная палата прогнозирует резкий рост розничных цен на бензин

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Синоптики рассказали, сколько еще продлится "старое бабье лето" в Москве

Синоптики рассказали, сколько еще продлится "старое бабье лето" в Москве

На этой неделе москвичи догуливают последние погожие деньги. Уже к концу недели на смену солнечной теплой погоде придет арктический циклон с ветром, дождями и понижением температуры.

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Объяснена невозможность признания Москвой восставших против Украины ДНР и ЛНР

Объяснена невозможность признания Москвой восставших против Украины ДНР и ЛНР

Российская Федерация не может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, так как в этом случае ее ждут новые западные санкции. Такое заявление сделал депутат Госдумы Константин Затулин.

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В центре Кельна произошел захват заложников

В центре Кельна произошел захват заложников

В немецком городе Кельн неизвестные захватили заложников. Захват произошел недалеко от площади Бреслауэрплац в районе главного вокзала города. Число заложников к настоящему моменту неизвестно.

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Песков прокомментировал заявление Трампа о "жесткой встрече" с Путиным

Песков прокомментировал заявление Трампа о "жесткой встрече" с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что его встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки была «очень жесткой».

//Общество

Эксперт обозначил сроки и причины возможной консервации МКС

Эксперт обозначил сроки и причины возможной консервации МКС

Государственная комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» сформирует подкомиссию, которая рассмотрит варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции.

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Политолог: «Европа предвзята»

Политолог: «Европа предвзята»

Таллин не может отказаться от оценки ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». В противном случае, будет признана бессмысленность и ненужность действий тех, кто в годы Советской власти боролся против оккупационного режима. Эту мысль выразил журналистам глава комиссии Минюста, историк Тоомас Хийо.

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Озвучен прогноз о грозящей опасными последствиями России новой войне на Украине

Озвучен прогноз о грозящей опасными последствиями России новой войне на Украине

На Украине в обозримом будущем вспыхнет религиозная война, которая грозит России опасными последствиями. Такой прогноз озвучил священнослужитель, покинувший соседнее государство после переворота 2014 года.

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В Италии нашли скелет заколдованного ребенка V века

В Италии нашли скелет заколдованного ребенка V века

Во время археологических раскопок в итальянском регионе Умбрия ученые нашли останки десятилетнего ребенка. Он жил в середине V века нашей эры.

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//Общество

Военный эксперт рассказал о возможности появления С-700

Военный эксперт рассказал о возможности появления С-700

Военный эксперт Игорь Коротченко высказался о перспективах появления комплекса С-700 – особой системы противоракетной обороны с боевыми платформами, которые будут расположены в ближнем космосе.

//В мире

В Великобритании кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак

В Великобритании кошка помогла своей хозяйке обнаружить рак

Кошка помогла жительнице Великобритании Анджеле Тиннинг обнаружить рак и вовремя заняться своим здоровьем. Оказалось, что домашняя любимица по кличке Мисси в какой-то момент начала вести себя странно.

//Общество

Штрафы за зацепинг предлагают увеличить в 25 раз

Штрафы за зацепинг предлагают увеличить в 25 раз

Председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко в понедельник, 15 октября, предложила увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в частности, за зацепинг в 25 раз.

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СМИ сообщили о принятии властями США курса на уничтожение республик Донбасса

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«Дни Охи. 1940-1945» в Москве

«Дни Охи. 1940-1945» в Москве

С 19 октября по 20 ноября 2018 года в Музее Москвы можно будет познакомиться с важной и драматической страницей в истории Греции и её народа – участии страны во Второй мировой войне и греческом сопротивлении. Выставка приурочена к национальному празднику День Охи и подготовлена Отделом печати и коммуникаций Посольства Греции в Москве при поддержке Музея Москвы. Часть документальных фотографий, представленных на выставке, будет показана публике впервые.

//Политика

Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине

Песков объяснил создание в Кремле департамента по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о создании в Кремле департамента по сотрудничеству с Украиной. Ранее об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

//Новости Redtram

//Культура

Ушел из жизни режиссер Степан Пучинян

Ушел из жизни режиссер Степан Пучинян

В понедельник, 15 октября, стало известно, что ушел из жизни советский и российский режиссер Степан Пучинян. Данную информацию предоставили на официальном портале Союза кинематографистов России

//Общество

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Синоптики предупреждают о том, что скоро в Москву придет осеннее похолодание. Данную информацию в понедельник, 15 октября, предоставила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

//Общество

Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»

Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»

Находящаяся на орбите Земли Международная космическая станция может стать первым сооруженным человечеством объектом, который захватят обитатели планеты Нибиру. С таким заявлением выступили конспирологи.

//В мире

В Японии набирают популярность "уроки по плачу"

В Японии набирают популярность "уроки по плачу"

В Японии становятся все более популярными "уроки по плачу", которые теперь проводят во многих учебных заведениях и компаниях. Согласно последней информации, занятия прекрасно помогают снимать стресс.

//Происшествия

Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ

Автомобиль рухнул со второго этажа парковки одного из московских ТЦ

В понедельник, 15 октября, автомобиль рухнул с парковки одного из московских торговых центров. Согласно последней информации источников, машина пробила ограждение и упала со второго этажа паркинга.

//Происшествия

Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный пытался разнять дерущихся

Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный пытался разнять дерущихся

Адвокат футболиста Александра Кокорина в понедельник рассказал, что его подзащитный пытался остановить драку, а не ввязывался в нее. Ранее спортсмен был помещен под арест до 8 декабря текущего года.

//В мире

В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия

В ЕС одобрили новый режим введения санкций за использование химоружия

Утром в понедельник, 15 октября, Европейский Союз принял новый режим введения санкций в связи с созданием или применением химоружия. Соответствующие данные предоставили в пресс-службе Совета ЕС.

//В мире

Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая

Эксперт оценил слова Трампа об "угрозе" выборам в США со стороны Китая

Российский эксперт в понедельник, 15 октября, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай представляет для выборов в стране большую угрозу, чем Российская Федерация.

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Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта

Опубликованы четыре простые рекомендации медиков по предотвращению инфаркта

Специалисты в области здравоохранения назвали четыре простые рекомендации, которые помогают предотвратить инфаркт миокарда. Соответствующая заметка появилась на страницах российских интернет-СМИ.

//Культура

Король фламенко Диего Эль Сигала выступит в Доме музыки

Король фламенко Диего Эль Сигала выступит в Доме музыки

Знаменитый певец фламенко, обладатель Latin Grammy Диего Эль Сигала выступит в Светлановском зале Дома музыки 27 октября. Музыкант и его группа представят фламенко-шоу «Lagrimas Negras» (Черные слезы), посвященное 15-летию одноименного альбома певца.

//В мире

Супруга принца Гарри ждет первенца

Супруга принца Гарри ждет первенца

В понедельник стало известно, что супруга британского принца Гарри ожидает первенца. Соответствующую информацию предоставили на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети.

//Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж

Оксана Акиньшина запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж

Известная российская актриса Оксана Акиньшина на днях запутала поклонников, сообщив, что у нее есть муж. В августе текущего года женщина сообщила, что разводится с супругом Арчилом Геловани.

//В мире

В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью

В Австралии кенгуру жестоко избил целую семью

В Австралии на днях кенгуру жестоко избил семью, состоящую из трех человек, которая подкармливала животное. Происшествие случилось в тот день, когда мужчина в очередной раз принес "питомцу" еду.

//В мире

Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины

Выложены предсказания донбасского старца о гражданской войне на востоке Украины

Умерший в 2002 году донбасский старец Зосима предсказывал гражданскую войну на востоке Украины. Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад опубликовали российские интернет-СМИ.

//Происшествия

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 15 октября, в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП с участием маршрутки. Согласно последней информации, транспортное средство с пассажирами вылетело в кювет.

//Происшествия

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям

В Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям

В Санкт-Петербурге неизвестные открыли стрельбу по трамваям. Согласно последней информации ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области, одна из пассажирок пострадала от осколков стекла.

//В мире

Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit

Борис Джонсон: Лондон должен "сопротивляться" на переговорах с ЕС по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 15 октября, посоветовал властям страны "сопротивляться" в ходе переговоров с Европейским Союзом по условиям Brexit.

//В мире

Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса

Политолог назвал единственный способ решения проблемы воюющего с Киевом Донбасса

Украинский политолог Александр Охрименко назвал единственный способ решения проблемы восставшего против Киева Донбасса. С соответствующим заявлением эксперт выступил в эфире российского телевидения.

//В мире

Известный американский актер призвал жителей США "свергнуть" правительство

Известный американский актер призвал жителей США "свергнуть" правительство

Известный американский актер призвал жителей Соединенных Штатов Америки "свергнуть" действующее правительство. Артист выступил с речью в Нью-Гэмпшире на ужине, организованном демократической партией.

//В мире

Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко

Стала известна «фатальная ошибка» борющейся за власть на Украине Юлии Тимошенко

Соревнование с действующим президентом Украины Петром Порошенко за симпатии националистов – «фатальная ошибка» Юлии Тимошенко. Об этом говорится в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

//В мире

СМИ: принц Гарри и его жена едва не попали в авиакатастрофу

СМИ: принц Гарри и его жена едва не попали в авиакатастрофу

Британский принц Гарри и его супруга Меган едва не погибли а авиакатастрофе. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в конце сентября, когда чета направлялась в Нидерланды.

//В мире

Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка

Украинский депутат раскрыл причину отказа командования ВСУ от штурма Донецка

На Украине рассказали, почему Вооруженные силы страны отказалось от штурма восставшего против киевских властей Донецка. Соответствующее заявление сделал Александр Животовский, депутат горсовета Бучи.

//В мире

СМИ: Ким Чен Ын не пожелал предоставить США список ядерных объектов

СМИ: Ким Чен Ын не пожелал предоставить США список ядерных объектов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не пожелал предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для осмотра до подписания декларации о завершении Корейской войны 1950-1953 годов.

//В мире

Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Трамп назвал сферу, в которой Китай опаснее России

Американский лидер Дональд Трамп признался, что в некоторых вопросах Китай опаснее Российской Федерации. Соответствующее заявление президент США сделал в рамках беседы с журналистом телерадиосети CBS.

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Издание National Interest сообщило о "провале" США в Сирии

Издание National Interest сообщило о "провале" США в Сирии

В одном из американских изданий появился материал, в котором сообщается о "провале" США в Сирии. Согласно данным автора статьи, в настоящий момент президенту САР Башару Асаду ничто не угрожает.

//В мире

Видео, как водопад стал течь в обратном направлении‍ из-за шторма

Видео, как водопад стал течь в обратном направлении‍ из-за шторма

В Шотландии очевидец заснял на видео, как шторм «Каллум», обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставил водопад течь в обратном направлении. Удивительное явление можно было наблюдать на острове Скай.

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