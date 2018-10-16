Широкая поддержка добровольчества

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание рабочей группы комитетов по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями.

Депутаты рассмотрели предложения по совершенствованию краевого законодательства, которое касается поддержки волонтерских организаций, в том числе включающих добровольцев предпенсионного и пенсионного возраста.

В работе заседания также приняли участие представители региональных министерств труда и социального развития, образования, науки и молодежной политики, департамента внутренней политики, члены экспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК, руководители волонтерских центров, молодые депутаты.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский напомнил, что Президент объявил 2018 год в России – годом добровольца (волонтера). И это придаёт ещё большую актуальность обсуждаемой теме. Кроме того, в крае благодаря поддержке, в том числе законодательной, широко развито молодежное волонтерское движение. Теперь пришло время также поддержать и «серебряных волонтеров», движение которых стало активно развиваться на Кубани после Олимпиады в Сочи.

- На данный момент уже внесены определенные изменения в ряд краевых законов, касающихся добровольческой деятельности. На сегодняшней встрече рассмотрим и другие предложения по поддержке волонтерских организаций, в том числе включающих добровольцев предпенсионного и пенсионного возраста. Состав участников встречи позволяет узнать, какие наработки в этой сфере у нас уже есть, и что предстоит сделать еще. Самое главное, что ни у кого не возникает сомнений, что эти опытные люди будут востребованы и как наставники, и как организаторы любых социально значимых мероприятий и дел», – подчеркнул Николай Петропавловский.

Развитие наставничества, как одно из ключевых направлений в добровольчестве волонтеров «серебряного» возраста поддержал и председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов. Он посоветовал представителям молодежных общественных организаций сотрудничать с опытными волонтерами, «набираться опыта».

Среди конкретных предложений были названы: создание ресурсного центра «серебряных волонтеров», бесплатное обучение их компьютерной грамотности и оказание юридической, психологической помощи, и целый ряд других.

Все прозвучавшие предложения комитетами будут изучены для принятия дальнейших законодательных решений.