Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Широкая поддержка добровольчества

16 октября 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Широкая поддержка добровольчества

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание рабочей группы комитетов по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями.

Депутаты рассмотрели предложения по совершенствованию краевого законодательства, которое касается поддержки волонтерских организаций, в том числе включающих добровольцев предпенсионного и пенсионного возраста.

В работе заседания также приняли участие представители региональных министерств труда и социального развития, образования, науки и молодежной политики, департамента внутренней политики, члены экспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК, руководители волонтерских центров, молодые депутаты.

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский напомнил, что Президент объявил 2018 год в России – годом добровольца (волонтера). И это придаёт ещё большую актуальность обсуждаемой теме. Кроме того, в крае благодаря поддержке, в том числе законодательной, широко развито молодежное волонтерское движение. Теперь пришло время также поддержать и «серебряных волонтеров», движение которых стало активно развиваться на Кубани после Олимпиады в Сочи.

- На данный момент уже внесены определенные изменения в ряд краевых законов, касающихся добровольческой деятельности. На сегодняшней встрече рассмотрим и другие предложения по поддержке волонтерских организаций, в том числе включающих добровольцев предпенсионного и пенсионного возраста. Состав участников встречи позволяет узнать, какие наработки в этой сфере у нас уже есть, и что предстоит сделать еще. Самое главное, что ни у кого не возникает сомнений, что эти опытные люди будут востребованы и как наставники, и как организаторы любых социально значимых мероприятий и дел», – подчеркнул Николай Петропавловский.

Развитие наставничества, как одно из ключевых направлений в добровольчестве волонтеров «серебряного» возраста поддержал и председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов. Он посоветовал представителям молодежных общественных организаций сотрудничать с опытными волонтерами, «набираться опыта».

Среди конкретных предложений были названы: создание ресурсного центра «серебряных волонтеров», бесплатное обучение их компьютерной грамотности и оказание юридической, психологической помощи, и целый ряд других.

Все прозвучавшие предложения комитетами будут изучены для принятия дальнейших законодательных решений.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Детские здравницы должны работать эффективно

Детские здравницы должны работать эффективно 16.10 21:26

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты обсудили итоги отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае в летний период. >>
Студенты получать практический опыт по специальности

Студенты получать практический опыт по специальности 16.10 21:22

В краевом парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось открытие учебной практики для студентов. Его провел председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский. >>
Широкая поддержка добровольчества

Широкая поддержка добровольчества 16.10 21:22

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание рабочей группы комитетов по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения и по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. >>
Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве 12.10 15:57

В Республике Беларусь спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик подписали соглашение о сотрудничестве и развитии взаимоотношений между региональными парламентами. >>
Дисциплина и планирование — залог успеха бизнеса

Дисциплина и планирование — залог успеха бизнеса 11.10 09:10

Как построить успешный бизнес? На этот и другие вопросы можно найти ответы в очередном выпуске телепрограммы «Лимон на миллион» на канале СТС, в блоке регионального вещания «TV Контакт». Этот проект при информационной поддержке газеты «Кубань сегодня» в помощь бизнесу запустил комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». >>
Конкурс талантливых детей

Конкурс талантливых детей 11.10 09:09

В Краснодарском крае состоялся этап конкурса детского и юношеского творчества «КТК — талантливым детям». Итоговый гала-концерт, проведенный в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, посетила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, вручив участникам конкурса памятные дипломы и награды. >>

//Новости МирТесен



Новые возможности

Новые возможности 11.10 09:09

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года в Армавире заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии десяти муниципальных образований. В мероприятии принял участие министр экономики края Александр Руппель. >>
Качественную продукцию производят на Кубани

Качественную продукцию производят на Кубани 11.10 09:09

В Краснодаре началась оценка продукции организаций и индивидуальных предпринимателей, которые подали 159 заявок на участие в конкурсе в области качества «Сделано на Кубани». >>
Молодые ученые — экономике

Молодые ученые — экономике 11.10 09:08

В Сочи в рамках V Международной школы молодых ученых в сфере экономики прошла научная конференция «Стратегия экономического развития: маркетинг курортных территорий». Участие в мероприятии приняли министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, заместитель руководителя Департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Спорт должен быть доступным

Спорт должен быть доступным 11.10 09:08

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание по вопросам строительства спортивных объектов в муниципальных образованиях края. Участие в нем приняли представители краевого Министерства спорта, Министерства финансов, Департамента строительства, а также заместители глав муниципалитетов, курирующие спорт и строительство. >>
Знаковая для Кубани дата

Знаковая для Кубани дата 10.10 15:24

Вчера Темрюке состоялось праздничное мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ. С этой знаменательной датой кубанцев поздравили губернатор региона Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. >>
Итоги летней курортной кампании в Туапсинском районе

Итоги летней курортной кампании в Туапсинском районе 08.10 14:30

В Туапсе прошло совещание, на котором подвели итоги завершившегося высокого сезона. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в нем принял участие секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин. >>

//Новости Redtram

Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях

Депутаты приняли участие в Адлерских чтениях 08.10 14:28

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель краевого Совета молодых депутатов Александр Поголов и заместитель председателя Совета молодых депутатов Кубани Александр Маковеев приняли участие в Адлерских чтениях >>
Учителя принимали поздравления

Учителя принимали поздравления 05.10 18:03

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили педагогов края с их профессиональным праздником. Краевое торжество, посвященное Дню учителя, состоялось в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. >>
Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно

Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно 05.10 18:03

В рамках работающей в Краснодаре VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» состоялась церемония награждения представителям сельских поселений – победителей краевого конкура. >>

//Новости ADWILE

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке»

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке» 05.10 17:10

В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном открытии VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка». >>
Новокубанский район: поступательное движение вперед

Новокубанский район: поступательное движение вперед 04.10 18:14

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по поручению председателя Юрия Бурлачко провели в Новокубанском районе расширенное выездное совещание в рамках подготовки традиционного Дня муниципального образования в краевом парламенте. >>
В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии

В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии 04.10 16:48

4 октября в НИИ-ККБ№1 имени проф. С.В. Очаповского открылась 7-я Европейская школа торакальной хирургии. Двухдневный научный форум объединил специалистов из лучших медицинских центров Европы, России и стран СНГ. >>
Дайте застройщику шанс!

Дайте застройщику шанс! 04.10 16:19

Решение проблемы так называемых обманутых дольщиков и долгостроев на Кубани приобретает подчас престранные формы. Одно дело, когда застройщик не хочет или не в состоянии решить вопрос о завершении строительства жилого дома. И совсем другое — когда руководитель стремится выполнить все взятые на себя обязательства >>
Тайны следствия или фокусы?

Тайны следствия или фокусы? 04.10 16:08

Пятеро краснодарских полицейских отдела по контролю за оборотом наркотиков под следствием, а двое граждан, задержанных с поличным, на свободе — таков промежуточный итог истории, которая тянется больше года. >>
Остап в папахе

Остап в папахе 04.10 16:03

История развивается по спирали. Витки ее то отстоят друг от друга на столетия, а то настолько близки и узнаваемы, что так и просится классическое: «Ба, знакомые всё лица!» Вот так история с попытками пролезть во власть атамана Усть-Лабинского районного казачьего общества Васильченко уж очень напомнила атмосферу 90-х в стране. >>

//Новости партнеров

Дело истребовано… Значит, появилась надежда

Дело истребовано… Значит, появилась надежда 04.10 15:55

Верховный Суд России подарил надежду на восстановление справедливости краснодарке Валентине Шинкаренко, о чьей чудовищной ситуации мы писали. >>
Животноводство на подъеме

Животноводство на подъеме 04.10 15:36

Во вторник, 2 октября, рабочий день спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошел в Лабинском районе. Цель визита в муниципалитет и, в частности ООО «Агрофирма «Прогресс»» – оценка практической реализации принятого в апреле закона о развитии животноводства и производства животноводческой продукции. >>
Противодействовать преступности

Противодействовать преступности 04.10 15:36

В Геленджике под председательством главы региона Вениамина Кондратьева состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии Краснодарского края. В работе принял участие спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. >>
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко 04.10 15:35

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в крае стартовал цикл мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». >>
Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону!

Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону! 04.10 09:40

Совсем скоро, 27-28 ноября состоится мастер-класс на тему: "Как снизить налоги законно и безопасно"! >>
Призвание — дарить легкое дыхание

Призвание — дарить легкое дыхание 04.10 09:39

НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского, возглавляемая гениальным хирургом, академиком РАН, заслуженным врачом России, Героем Труда России, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Порхановым, без преувеличения является лучшим лечебным учреждением юга России >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры