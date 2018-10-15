Эксперт обозначил сроки и причины возможной консервации МКС

Государственная комиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» сформирует подкомиссию, которая рассмотрит варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков думает, что этот сценарий считается самым пессимистичным. Он станет возможен, если до января 2019 года не отправят на станцию новый экипаж, пишет НСН.

"Сейчас рассматриваются все возможные варианты развития событий – от оптимистичного до пессимистичного. Консервация станции – это как раз самый неприятный сценарий. Это может произойти, если расследование обстоятельств аварии, которая произошла в четверг, затянутся. Или если будут выявлены какие-то серьезные проблемы с ракетой-носителем и придётся вносить какие-то исправления и улучшения те экземпляры ракеты, которые сейчас есть. Если это произойдет, тогда встанет вопрос о консервации станции, потому что гарантийный срок эксплуатации того корабля, который сейчас находится на орбите – «Союз МС-09», - заканчивается в январе 2019 года", - объяснил эксперт.