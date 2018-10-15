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Борис Дубровский проверил качество работ по благоустройству
15 октября 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На Южном Урале продолжается реализация сразу двух программ по благоустройству - федеральной «Формирование комфортной городской среды» и местной губернаторской «Реальные дела». Глава региона Борис Дубровский лично объехал несколько объектов в Челябинске, чтобы проконтролировать ход работ.
Сегодня, 15 октября,Борис Дубровский побывал в самом большом дворе Челябинска площадью семь тысяч квадратных метров, который в этом году комплексно благоустроили. Также он посетил парк "Алое поле", который расположен в самом центре столицы региона.
- В марте этого года проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие поколения, - рассказал глава региона Борис Дубровский. - Здесь находится любимый многими Дворец Пионеров и площадь вокруг Орленка, которая стала одной из «визитных карточек» Челябинска. Реконструкция «Алого поля» – это народный наказ, и он будет выполнен.
Крометого, глава региона побывал на стадионе "Факел", который успеют полностью отремонтировать к следующему году - к его 10-летнему юбилею.
О том, как отреагировал Борис Дубровский на качество работ, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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