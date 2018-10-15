Военный эксперт рассказал о возможности появления С-700

Военный эксперт Игорь Коротченко высказался о перспективах появления комплекса С-700 – особой системы противоракетной обороны с боевыми платформами, которые будут расположены в ближнем космосе.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" полагает, что С-700 может появиться в России примерно через 25-30 лет, после того, как Вашингтон начнет гонку вооружений в космическом пространстве. По словам Коротченко, Москве придется реагировать на это и развернуть системы противоракетного перехвата.

Как уточняет РИА "Новости", созданию С-700 будет предшествовать развитие систем на базе уже существующих разработок, в частности, С-500, которая уже скоро поступит на полигонные испытания.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на вооружении РФ стоят не только комплексы С-300 и С-400, но также С-500, С-600 и С-700. По словам политика, последняя система способна буквально закрыть всю планету.