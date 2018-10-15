Штрафы за зацепинг предлагают увеличить в 25 раз

Председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко в понедельник, 15 октября, предложила увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в частности, за зацепинг в 25 раз.

Ранее сегодня в Мосгордуме состоялось заседание круглого стола на тему "Правовое регулирование правил нахождения на территории МЦК и поведения зацеперов (о доработке проекта федерального закона №127297-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях")".

Как сообщает РИА "Новости", политики рекомендуют увеличить штраф за зацепинг до 2,5 тысячи рублей. Отметим, что сейчас данное нарушение считается "посадкой или высадкой граждан на ходу поезда" или же "проездом на подножках, крышах вагонов". Штраф за это действие составляет 100 рублей.