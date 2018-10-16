На Волгоградском алюминиевом заводе заложили парк к юбилею предприятия

Ветераны и работники ВгАЗа высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников. Акция прошла в рамках экологического марафона компании РУСАЛ «Зеленая волна», организатором которой выступил Центр социальных программ.

В январе следующего года ВгАЗ перешагнет 60-летний рубеж. К своему юбилею завод не только технологически совершенствуется и расширяет ассортимент выпускаемой продукции, но и формирует комфортную среду для работников. Значимым событием стала закладка парка на территории завода возле нового производства обожженных анодных блоков. В мероприятии приняли участие более 150 человек.

Свой вклад внесли и подрядные организации, с которыми у предприятия давно сложились партнерские отношения. Работники ООО «Вертикаль» при помощи спецтехники выровняли территорию будущего парка, ООО «Полином» подготовил лунки, а оператор питания ООО «Кулинар» предоставил свою продукцию участникам акции.

По словам генерального директора ВгАЗа Юрия Моисеева, новый парк станет символом развития промплощадки, а деревья и кустарники, высаженные здесь ветеранами и молодыми сотрудниками предприятия, скрепят преемственность поколений.