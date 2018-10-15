Обнародовано предупреждение об угрозе «захвата МКС пришельцами с планеты Нибиру»

Находящаяся на орбите Земли Международная космическая станция может стать первым сооруженным человечеством объектом, который захватят обитатели планеты Нибиру. С таким заявлением выступили конспирологи.

Сайт vistanews.ru пишет, что, согласно мнению сторонников теории заговора, существует несколько причин, которые способны побудить пришельцев захватить МКС. В частности, если инопланетяне возьмут в заложники экипаж станции, они получат в свое распоряжение эффективный инструмент шантажа землян. Также в процитированной заметке отмечается, что с помощью опытов над космонавтами обитатели Нибиру смогут получить интересующие их данные об эволюции человека.

На минувшей неделе сообщалось, что один из толкователей пророчеств Ванги расшифровал ее предсказание об изменении орбиты Земли. Согласно точке зрения исследователя-энтузиаста, экстрасенс имела в виду столкновение планеты с Нибиру.