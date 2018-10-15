Шесть новеньких пожарных машин будет работать на Южном Урале

В ближайшее время в регион приедут еще 17 единиц пожарной техники. Такое решение принял глава Южного Урала Борис Дубровский.

Стоит отметить, что первые шесть машин отправятся в районы области, где мало естественных водоемов, и пожарным невозможно набрать воды из природных источников. На эти цели из бюджета региона губернатор распорядился выделить 37.5 миллионов рублей.