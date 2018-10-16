На пенсии жизнь только начинается

Время, когда пожилой человек уходил на пенсию, полностью посвящая себя внукам и семье, прошло. Нынешние пенсионеры в большинстве своем активны и считают, что пенсия — начало новой, более насыщенной жизни. У пожилых людей появляется много свободного времени, и они хотят приносить пользу обществу. О создании Регионального центра серебряного волонтерства, а также о проектах по социальному сопровождению пожилых людей шла речь на очередном круглом столе в рамках совместного проекта департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, Новосибирского союза журналистов и издательского дома «Сибинформ» «Новосибирск: тренды муниципальной социальной поддержки».

Современные пенсионеры не хотят сидеть на месте. Если раньше, после выхода на заслуженный отдых, люди в большей части занимались домашними делами, летом жили на дачах, по осени собрали урожай, а зимой готовились к предстоящему дачному сезону и изредка приглашали к себе гостей, то сегодня все большее число людей серебряного возраста хотят помогать, участвовать в жизни города и развиваться. Ведь пенсией жизнь не заканчивается.

«Сейчас уже не то время, когда пожилые люди занимались только внуками. Сегодня существует огромное количество проектов поддержки людей пожилого возраста, вовлечения их в активную жизнь и наша задача — соответствовать современным тенденциям и реалиям, — подчеркнула начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. — Существуют совершенно чудесные примеры того, как общество не только заботится о людях преклонного возраста, но и создает условия, чтобы они не чувствовали себя лишними, обделенными и чужими на этом празднике жизни».

В Новосибирске полным ходом идет работа по созданию регионального центра серебряного волонтерства. Главная идея — создание системы социального сопровождения пожилых людей, объединить площадки комплексных центров социального обслуживания населения для реализации проекта «Академия серебряного возраста». Его смысл — в реализации практик непрерывного образования для людей старшего поколения.

Участники круглого стола так или иначе уже работают в сфере обучения пожилых людей, действуя каждый в своем сегменте. Задача ближайшего времени – объединить ресурсы, существующие в городе и выработать модель, по которой любой пенсионер-новосибирец, обратившейся в районный центр социального обслуживания, мог бы записаться на интересующее его обучение.