Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября
14 октября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября. Первый рабочий день порадует жителей столичного региона необычайным для октября теплом. По прогнозам метеослужб, температура воздуха 15 октября днем составит от 16 до 18 градусов.
Но может быть установлен даже новый температурный рекорд. Столбики термометров могут подняться до плюс 20 градусов. День ожидается солнечным, без осадков.Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Ночи - гораздо холоднее. Утром желательно одеваться потеплее. Термометры покажут только +8 градусов.
Теплая погода простоит всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. Дневные температуры - от 12 до 18 градусов со знаком плюс. Ночных заморозков пока не прогнозируется.
Гораздо прохладнее станет в будущие выходные. В ночь с субботы, 20 октября, на воскресенье, 21 октября, заморосит осенний дождь. Днем - максимум плюс 10 градусов.
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