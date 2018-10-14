Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю с 15 октября. Первый рабочий день порадует жителей столичного региона необычайным для октября теплом. По прогнозам метеослужб, температура воздуха 15 октября днем составит от 16 до 18 градусов. В Москве установлен температурный рекорд

Но может быть установлен даже новый температурный рекорд. Столбики термометров могут подняться до плюс 20 градусов. День ожидается солнечным, без осадков.Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Ночи - гораздо холоднее. Утром желательно одеваться потеплее. Термометры покажут только +8 градусов.

Теплая погода простоит всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. Дневные температуры - от 12 до 18 градусов со знаком плюс. Ночных заморозков пока не прогнозируется.

Гораздо прохладнее станет в будущие выходные. В ночь с субботы, 20 октября, на воскресенье, 21 октября, заморосит осенний дождь. Днем - максимум плюс 10 градусов.