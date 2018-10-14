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Опубликовано эмоциональное интервью главы NASA об аварии "Союза"
14 октября 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликовано интервью главы NASA Джима Брайденстайна по поводу аварии ракеты-носителя "Союз".
На МКС направлялись российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
Брайденстайн в своем интервью уверенно заявил, что авария не повлияет на дальнейшее сотрудничество NASA и "Роскосмоса".
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла в четверг, 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту.
Голос Джима Брайденстайна задрожал, когда он рассказал, что какое-то время не было никакой информации о космонавтах. Эмоции выдали его, глава НАСА переживал. Он рассказал, что Ник Кейг пять лет учил русский, чтобы поучаствовать в первой в своей жизни экспедиции на МКС. "Я горд нашим астронавтом Ником Кейгом и его женой Кейти ...И я уверен, что он разочарован", — рассказал он.
Овчинина глава НАСА также назвал героем. Он отметил, что оба космонавта повели себя в высшей степени профессионально, - передает РИА Новости.
Брайденстайн отметил, что был потрясен высочайшим качеством работы огромной команды в момент аварии. Про действия российских коллег из "Роскосмоса" он сказал: "Их команда работала бок о бок с нашей ... Это было впечатляюще".
Глава НАСА выразил надежду, что следующий совместный запуск ракеты силами российских и американских миссий пройдет успешно.
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