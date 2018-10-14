Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что скандальное поведение его мужа связано с пропуском чемпионата мира 2018 года из-за травмы. Ему "было психологически тяжело после ЧМ". Юристы предположили, какая участь ждет Кокорина и Мамаева в СИЗО

Дарья добавила, что сейчас она хочет только одного: "чтобы он вышел на свободу и был рядом со мной и нашим ребенком", передает "Советский спорт".

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, ранее арестованные за драку в Москве, попросят разрешения тренироваться в следственном изоляторе, в котором в настоящее время находятся.