Figaro сообщает о задержании полицией в Париже 23 чеченцев

Французская газета Figaro написала о задержании полицией в ходе спецоперации 23 чеченцев в пригороде Парижа. Посольство РФ в Париже проверяет информацию французских СМИ о задержании чеченцев.

Правоохранители провели спецоперацию по задержанию организаторов поборов с приезжих "с Востока" в департаменте Сен-Сен-Дени. Задержанным вменяется рэкет, - передает РИА Новости. Якобы они взимали "таксу" в размере 200 евро с каждогоприезжающего из Польши, Молдавии и Украины за право въехать в Париж. По информации Figaro, группа рэкетиров могла "зарабатывать" по 200 тысяч евро ежемесячно.

Газета отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Информации о их связях с террористическими объединениями к на данный момент нет.