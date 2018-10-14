Figaro сообщает о задержании полицией в Париже 23 чеченцев
14 октября 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Французская газета Figaro написала о задержании полицией в ходе спецоперации 23 чеченцев в пригороде Парижа. Посольство РФ в Париже проверяет информацию французских СМИ о задержании чеченцев.
Правоохранители провели спецоперацию по задержанию организаторов поборов с приезжих "с Востока" в департаменте Сен-Сен-Дени. Задержанным вменяется рэкет, - передает РИА Новости. Якобы они взимали "таксу" в размере 200 евро с каждогоприезжающего из Польши, Молдавии и Украины за право въехать в Париж. По информации Figaro, группа рэкетиров могла "зарабатывать" по 200 тысяч евро ежемесячно.
Газета отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Информации о их связях с террористическими объединениями к на данный момент нет.
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