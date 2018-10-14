На аэродроме под Краснодаром разбился парашютист с 46-летним стажем

В Краснодарском крае в воскресенье, 14 октября, погиб 61-летний Владимир Якшов - парашютист с 46-летним стажем. Происшествие случилось воскресным днём на аэродроме возле посёлка Энем под Краснодаром.

В клубе «Южное небо» ДОСААФ рассказали, что в связи с отказом основного парашюта опытный парашютист решил отцепить купол и раскрыть запасной, но это не помогло, мужчину не спасло, сообщает РИА Новости. Совершая прыжок c самолета Л-410, Владимир Якшов упал с 800 метровой высоты и получил смертельные травмы.

За всю жизнь Владимир Якшов произвёл более 11 тысяч прыжков. Он всю свою жизнь посвятил парашютному спорту. Был инструктором в аэроклубах, в Майкопском авиационном полку, Краснодарском авиационном училище.

Якшов — мастер спорта, чемпион мира по парашютной и купольной акробатике, обладатель бронзовых и серебряных кубков мира, а также многократный призер чемпионатов СССР и России