Муж погибшей женщины - заводчицы собак не даст усыпить загрызшего ее кобеля

Муж заводчицы собак породы бордоский дог, которую погубил домашний любимец, не даст усыпить кобеля.

Трагедия произошла в Подмосковье, в деревне Вялки Раменского района в минувшую субботу. Две собаки насмерть загрызли свою хозяйку в Подмосковье

Мужчина, потерявший супругу, считает, что пес по кличке Маджик напал на его Марину из-за каких-то внешних факторов.

Семейная пара занималась разведением бордоских догов для продажи 11 лет. Мужчина - инвалид второй группы. В последнее время у заводчицы в вольерах в частном домовладении проживали восемь представителей догов. В основном собаками занималась 52-летняя Марина. В момент инцидента ее мужа дома не было.

В субботу днем Марина выпустила из клетки своих любимцев - кобеля Маджика и его подружку по кличке Персик. Собаки бегали около дома, и вдруг начали драться.

Заводчица попыталась угомонить догов, но кобель набросился на свою хозяйку и вцепился в нее своими мощными клыками. Женщина позвала соседей на помощь. Люди пытались палками отогнать разъяренного пса. Неимоверными усилиями кобеля удалось успокоить и загнать в вольер, а девочку привязать к забору. Супруг вернулся домой, когда тело жены увезли в морг.

Теперь мужчина говорит, что причину, что произошло с кобелем, могла бы рассказать супруга, " которой теперь нет в живых". По его словам, собаки и ранее дрались. Заводчики держали наготове шланг с холодной водой, - сообщает "МК".

Почему Марина им не воспользовалась? "Скажу сразу, что собаки здесь не при чем. Это был какой-то внешний фактор. Маджик сейчас спокойно сидит в вольере. В воскресенье, когда я с ним гулял, он подошел к месту, где погибла жена, лег и стал скулить. Усыплять его не дам никому", - рассказал вдовец заводчицы догов.

Зоопсихолог, доцент кафедры кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Марианна Гладких прокомментировала нападение собак на свою хозяйку, произошедшее в Подмосковье