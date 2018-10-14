//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лолита придумала, как ей попасть на Украину
- Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем
- Альбина Джанабаева дала отпор: Никто детей не бросал! Они ни в чем не нуждаются!
- Актриса Наталья Рудова поделилась очень личным
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Муж погибшей женщины - заводчицы собак не даст усыпить загрызшего ее кобеля
14 октября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Муж заводчицы собак породы бордоский дог, которую погубил домашний любимец, не даст усыпить кобеля.
Трагедия произошла в Подмосковье, в деревне Вялки Раменского района в минувшую субботу.
Мужчина, потерявший супругу, считает, что пес по кличке Маджик напал на его Марину из-за каких-то внешних факторов.
Семейная пара занималась разведением бордоских догов для продажи 11 лет. Мужчина - инвалид второй группы. В последнее время у заводчицы в вольерах в частном домовладении проживали восемь представителей догов. В основном собаками занималась 52-летняя Марина. В момент инцидента ее мужа дома не было.
В субботу днем Марина выпустила из клетки своих любимцев - кобеля Маджика и его подружку по кличке Персик. Собаки бегали около дома, и вдруг начали драться.
Заводчица попыталась угомонить догов, но кобель набросился на свою хозяйку и вцепился в нее своими мощными клыками. Женщина позвала соседей на помощь. Люди пытались палками отогнать разъяренного пса. Неимоверными усилиями кобеля удалось успокоить и загнать в вольер, а девочку привязать к забору. Супруг вернулся домой, когда тело жены увезли в морг.
Теперь мужчина говорит, что причину, что произошло с кобелем, могла бы рассказать супруга, " которой теперь нет в живых". По его словам, собаки и ранее дрались. Заводчики держали наготове шланг с холодной водой, - сообщает "МК".
Почему Марина им не воспользовалась? "Скажу сразу, что собаки здесь не при чем. Это был какой-то внешний фактор. Маджик сейчас спокойно сидит в вольере. В воскресенье, когда я с ним гулял, он подошел к месту, где погибла жена, лег и стал скулить. Усыплять его не дам никому", - рассказал вдовец заводчицы догов.
Зоопсихолог, доцент кафедры кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Марианна Гладких прокомментировала нападение собак на свою хозяйку, произошедшее в Подмосковье
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В соцсетях смеются над заявлением Порошенко о "корчащих" Россию "брендах"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Экс-министр Саратова получала материальную помощь из бюджета
//В мире
//Спорт
Сборная России уверенно победила сборнуюТурции со счетом 2:0
//Новости партнеров
//Общество
В результате неуставных отношений в Донбассе убиты двое военных ВСУ
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Видео, как менеджеров выгнали на пробежку в трусах за плохие продажи
//В мире
В Нидерландах заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией
//Новости Redtram
Видео, как ураган "Майкл" разнес самолеты и автомобили по базе ВВС США
//Общество
Футболист Денис Глушаков может быть привлечен к уголовной ответственности
//Общество
Медики провели пикет у здания Минздрава, требуя зарплаты, как у депутатов
//Общество
//В мире
//Армия
Научное судно "Горизонт" завершило рекордный по длительности поход в Арктику
//В мире
В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка, побив рекорд стоимости
//Общество
//В мире
В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния
//Бокс/MMA