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Медики провели пикет у здания Минздрава, требуя зарплаты, как у депутатов
14 октября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве медицинские работники провели пикет у здания Министерства здравоохранения, требуя зарплаты, как у депутатов. Собравшиеся на мероприятии врачи отмечали, что система здравоохранения находится в "глубоком кризисе".
Пикет проводили члены трех общественных организаций, связанных с медициной. Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева заявила, что "майские указы президента в реальности не выполнены". По ее словам, чтобы обеспечить реализацию майских указов, врачей начинают сокращать, "то есть в итоге искажают эти приказы".
О зарплате медиков участники пикета рассказали, что "у главного врача зарплата 250 тысяч, а у рядового врача оклад может быть 7 тысяч, может – 20 тысяч".
Медики также обратили внимание на проблему с образованием: "Уничтожена интернатура, а бесплатная ординатура сокращена до минимума". не менее "50% мест в ординатуре должны быть бесплатными , чтобы реализовывалась специализация врачей".
Врач-эндокринолог, член правления "Справедливой помощи доктора Лизы" Ольга Демичева выступила с требованием вернуть закрытые медучреждения, - сообщается на сайте "Православие и мир". Она отметила, что закрывается много уникальных больниц, например, 6 Басманной больницы – она ровесница институту Склифосовского и Первой градской больнице. Участники скандировали "Врачам зарплаты депутатов" и "Вернуть льготы медикам".
Пикет продолжался строго в согласованный мэрией период времени - 30 минут. Представители Минздрава не вышли к протестующим медикам.
Напомним, депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала размер зарплаты депутата и посетовала, что лично ей 380 тысяч рублей в месяц на жизнь не хватает.
Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала ежегодную матпомощь от государства. В декларации чиновницы указано, что в 2017 году ее доход составил 2.3 миллиона рублей.
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