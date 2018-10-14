Венедиктов рассказал про перенесенную операцию

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о перенесенной операции на почках. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Главред проведет в больничной палате еще не меньше недели.

Операция прошла вчера в одной из московских клиник, куда Венедиктов был срочно госпитализирован. Чувствует себя главред неплохо. Но теперь ему "придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты". Алексей Алексеевич поблагодарил врачей и всех, кто волнуется за его здоровье.