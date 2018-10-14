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Завершено строительство китайской части моста через Амур
14 октября 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Китайская сторона объявила о завершении строительства своей части моста через реку Амур. Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами мостового перехода.
Первый железнодорожный мостовой переход через реку Амур соединит Россию и Китай, пройдя между населенными пунктами Нижнееленинское в Еврейской автономной области и Тунцзян в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.
Общая длина мостового сооружения составляет 2215 метров. Из них 1886 метров расположены на территории Китая. Согласно проектной документации, пропускная способность моста составит порядка 21 миллиона тонн грузов ежегодно. Строительство железнодорожного моста через Амур осуществляется в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Ожидается, что полностью строительство нового круглогодичного транспортного коридора будет завершено летом 2019 года, сообщает ТАСС.
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