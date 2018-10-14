Сергей Прокопьев с борта МКС рассказал о главном страхе космонавтов

Российский космонавт Сергей Прокопьев, несущий сейчас космическую вахту на МКС, прокомментировал аварию при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ», и рассказал о главном страхе всех космонавтов.

В четверг, 11 октября, через несколько минут после старта произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС и научным оборудованием для проведения экспериментов. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг катапультировались в спускаемом аппарате и благополучно приземлились в казахстанских степях, откуда их эвакуировали спасатели.

«Слава Богу, все обошлось и все живы. Не долетело научное оборудование, различные грузы, обеспечение. Это, конечно, немного жалко, но самое главное – ребята живы. Железо мы еще наклепаем», - рассказал Сергей Прокопьев, описав, как выглядела авария с борта МКС, где он сейчас находится. По словам космонавта, стартовавшая ракета вышла из атмосферы, а потом произошло отделение спасательной капсулы.

«Чего боятся космонавты и астронавты больше всего – это что сорвется старт и планируемый полет на орбиту может не состояться. Они думают о том, чтобы все прошло штатно», - поделился Сергей Прокопьев. Космонавта цитирует РИА Новости.