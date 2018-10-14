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Владимир Путин поздравил Валентина Юдашкина с юбилеем
14 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня известнейший российский художник-модельер Валентин Юдашкин празднует юбилей. Знаменитому кутюрье исполнилось 55 лет. Президент России Владимир Путин поздравил юбиляра телеграммой.
«Яркий, увлеченный любимым делом человек, Вы посвятили себя творческой профессии, добились успеха и признания в сфере искусства, высокой моды и дизайна. Ваши талантливые работы дарят людям настоящий праздник, радость и красоту», - отметил Владимир Путин в поздравительной телеграмме.
Глава государства также пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемого вдохновения, реализации новых интересных идей и замыслов.
Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Одинцовском районе Московской области. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум, преддипломную практику проходил у Вячеслава Зайцева. В 1987 году создал свою первую коллекцию, а уже в 1993 основал собственный Дом моды. Валентин Юдашкин – профессор, преподаватель, заслуженный деятель искусств РФ.
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