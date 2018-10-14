В Дагестане задержали избившего активиста «Трезвой России» продавца‍

Уголовное дело возбуждено против продавца алкоголя, избившего накануне активиста проекта "Трезвая Россия" после рейда в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

В Дагестане хозяева магазина избили представителей общественной организации, которые купили алкоголь в неположенное для этого время и сообщили об этом полиции.

Хозяин магазина был задержан. За допущенные нарушения при продаже алкогольной продукции ему грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью: 22-летний активист был госпитализирован с открытым переломом носа.