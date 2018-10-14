Сегодня в Москве ожидается рекордно теплая погода
14 октября 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 14 октября, в Москве ожидается очень теплая для этой даты погода. Температура воздуха может обновить рекорд пятидесятилетней давности, прогнозируют специалисты метеорологической службы.
Температура столичного воздуха в воскресенье 14 октября может достичь отметки +18 градусов. Это на 6 – 7 градусов выше климатической нормы для середины октября, отмечают специалисты погодной службы.
«Так тепло 14 октября в последний раз было 51 год назад – в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день +17,2 градуса», - приводит информацию синоптиков РИА Новости.
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